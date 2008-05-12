Нужен торент треккер для DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка125 просмотров

Нужно написать скрипт торрент трекера для DLE. Модуль должен включать в себя статистику скачанной, отданной информации, ратио, бонусы.

DLE
17 лет назад
GSMtricks
Филипп 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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