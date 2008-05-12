Программист для перманентной работы над сайтом

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок343 просмотра

Требуется программист для работы над сайтом, www.invelt.ru. Работа сдельная, я рассказываю что нужно сделать Вы озвучиваете цену и срок, получаете 50% проводите работы, я принимаю работу и плачу оставшиеся 50%. Обязательно: соблюдение сроков, честность, порядочность, рыночная цена. Специализация: PHP, MySQL, JS, AJAX, HTML, CSS.

AJAXCSSHTMLJavaScriptMySQLPHP
17 лет назад
ezdorov
42 года
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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