Скрипт проверки свободности доменов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен13 заявок210 просмотров

Добрый день!

Требуется скрипт для проверки свободности доменов в зонах: ru, com, net, info, org, ws, biz, bz, su, kz, name, uz, tv, mn, cc, tw, co.uk, in, mobi. Ничего сложного и сверхестественного не нужно. Нравиться реализация проверки как на www.majordomo.ru/domain/ можно сделать так же.

Просьба: Предложения писать только сюда!

17 лет назад
spdesign72
Сергей 
56 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

mryasov
41 год
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
1 день
Чудесный исполнитель, потому что: 1. Работа была сделана в течении дня 2. Александр добавил дополнительный модуль не оговоренный ранее 3. Выполнил работу "под ключ" 4. Адекватная стоимость . Лично Александру большущее спасибо, и будь готов к новым заказам! А+++++
Хороший заказчик и приятный в общении человек. Оплата мгновенная. Не требует больше, чем написано в ТЗ, не придерается к мелочам. В общем работа с ним - дело приятное, буду рад сотрудничать снова, чего и другим желаю :)

Заявки фрилансеров

mryasov
41 год
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
17 лет назад