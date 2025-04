Скрипт проверки свободности доменов

Добрый день!

Требуется скрипт для проверки свободности доменов в зонах: ru, com, net, info, org, ws, biz, bz, su, kz, name, uz, tv, mn, cc, tw, co.uk, in, mobi. Ничего сложного и сверхестественного не нужно. Нравиться реализация проверки как на www.majordomo.ru/domain/ можно сделать так же.

Просьба: Предложения писать только сюда!