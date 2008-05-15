Flash игра

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Завершен2 заявки162 просмотра

Срочно нужно сделать задание по созданию Flash игры. Все детали в приложении.

Желательно до завтра до 17:00.

Крайний срок - 14 мая.

Сразу пишите цену.

17 лет назад
Ksenia_K
125 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранный исполнитель

flashbit
Interactive 
42 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
8 отзывов(-3)
17 лет назад
$150
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик. приятно работать. Сделал, получил оплату, отдал исходники. Всё как положено. Надеюсь на продолжение =)

Заявки фрилансеров

flashbit
Interactive 
42 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
8 отзывов(-3)
17 лет назад

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