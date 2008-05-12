Создать точную копию сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки247 просмотров

Милости прошу выкладывайте свои предложения после прочтения всех пунктов.

1. Оплаты после выполнения задания (т.е. после того как вы сделаете работу вы показываете мне ее на своем хостинге и после, мы проводим обмен работа/деньги через СБС)

2. Никаких посредников, работаю только с прогерами.

Что нужно сделать?

1. Создать CMS (именно CMS) по фукнционалу схожую на 98% как на сайте MIR66.ru , ТЗ у меня не спрашивать все ТЗ наглядно можно увидеть на сайте mir66.ru. Если кто умный можно взять любую CMS из существующих и сделать из нее как на mir66.ru.

2. Если Вы уважаемый прогер работаете с дизайнером это большой + т.е. нужно будет почти скопировать дизайн с сайта mir66.ru.

Работа считается выполненной когда я увижу что у вас на хостинге весит 98% копия сайта mir66.ru.

Оставляем заявку здесь и после этого если нужны подробности то стучимся по ICQ 4453858

Срок примерно 4 недели. Сумму прошу ставить с умом, бльшие суммы меня пугают. И писать что "за меньшие деньги вам не сделают". Вы не один! кроме вас есть еще люди.

17 лет назад
IRISKAS
Андрей 
57 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

MarkMemd
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

MarkMemd
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

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