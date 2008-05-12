Здравствуйте, мне нужен скрипт, который бы автоматически создавал email на почтовых сервисах : www.yahoo.de , www.gmx.de , www.web.de . Да ...
Создать точную копию сайта
Милости прошу выкладывайте свои предложения после прочтения всех пунктов.
1. Оплаты после выполнения задания (т.е. после того как вы сделаете работу вы показываете мне ее на своем хостинге и после, мы проводим обмен работа/деньги через СБС)
2. Никаких посредников, работаю только с прогерами.
Что нужно сделать?
1. Создать CMS (именно CMS) по фукнционалу схожую на 98% как на сайте MIR66.ru , ТЗ у меня не спрашивать все ТЗ наглядно можно увидеть на сайте mir66.ru. Если кто умный можно взять любую CMS из существующих и сделать из нее как на mir66.ru.
2. Если Вы уважаемый прогер работаете с дизайнером это большой + т.е. нужно будет почти скопировать дизайн с сайта mir66.ru.
Работа считается выполненной когда я увижу что у вас на хостинге весит 98% копия сайта mir66.ru.
Оставляем заявку здесь и после этого если нужны подробности то стучимся по ICQ 4453858
Срок примерно 4 недели. Сумму прошу ставить с умом, бльшие суммы меня пугают. И писать что "за меньшие деньги вам не сделают". Вы не один! кроме вас есть еще люди.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуется программист для работы над сайтом, www.invelt.ru. Работа сдельная, я рассказываю что нужно сделать Вы озвучиваете цену и срок, получаете 50% проводите работы, я принимаю работу и плачу оставшиеся 50%. Обязательно: соблюдение сроков, честность, порядочность, ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт17 лет назад
- $10
Добрый день! Необходимо флэшовое меню,с вложенном списком, наподобии как в винде проводник, всего два уровня вложенности, т.е. основное меню и каждом пункте могут быть подвложенния, данные - навание пунктов, вложенность, ссылка ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Сайт monhyip.ru, monhyip.net. Скрипт самописный и не привязан к какому либо движку. Требуются добавление некоторых функций в мониторинг. ТЗ http://monhyip.ru/tz.txt (остальные детали обговариваются отдельно). О предоплате ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Вставка графического модуля (типа "баннер"). Сайт представляет из себя каталог, (CMS "Joomla", PHP). Необходимо: добавить свойства "позициям" каталога, добавить свойства группам каталога, создать дополнительную страницу сайта, с определёнными условиями вывода позиций из каталога.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $250
Модуль на создание rss лент . реализация во флеш. Полное техзадание готовы выслать сейчас. срок- сутки. точно оговариваем час приёма работы. если высылаете нас раньше -премия 500 рублей. стоимость 3500 рублей. с премией соответственно 4000. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужно сделать флеш-ролик демонстрирующий онлайн игру (подробное т.з. вышлю).Веб-программирование17 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходим простой (в плане интерфейса) визульный редактор для интеграции в HTML страницу. По функционалу (кроме прелодера) и по дизайну идетично этому http://blog.davglass.com/files/yui/editor/ В отличии от приведенного, небходимый мне редактор ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Добрый день! Требуется скрипт для проверки свободности доменов в зонах: ru, com, net, info, org, ws, biz, bz, su, kz, name, uz, tv, mn, cc, tw, co.uk, in, mobi. Ничего сложного и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Ищу двоих человек на долгосрочный проект по разработке специализированного фреймворка (контролы, библиотеки классов и приложения для автоматизации разработки). Нужны универсалы, т.е. в проекте будет и C# (винформс, виндовые сервисы, веб-сервисы) и ASP.NET и JavaScript. Продукт ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт17 лет назад