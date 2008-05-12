Доработка скрипта сайта мониторинга

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки182 просмотра

Сайт monhyip.ru, monhyip.net. Скрипт самописный и не привязан к какому либо движку.

Требуются добавление некоторых функций в мониторинг.

ТЗ http://monhyip.ru/tz.txt (остальные детали обговариваются отдельно).

О предоплате речь даже не заводить, пока Вы сами не сможете предоставить нормальных гарантий.

Работа происходит по пунктам т.е делаете первый пункт показываете, делаете второй показываете, чтобы я знал, что Вы работаете. Соответственно оплата может быть как по пунктам так и после всей работы одним платежом.

Мои гарантии, что я Вам заплачу:

Персональный аттестат в вебмани wmid 417521852131(BL выше 100, дата регистрации 2005 год).

Я дорожу репутацией своего проекта(Monhyip.ru).

При выборе веблансера буду обращать внимание на следующее:

1. Короткие сроки.

2. Цена до 100$.

3. Наличие портфолио.

4. Наличие перс. аттестата в вебмани.

5. Наличие отзывов о своей работе на каком либо сайте фрилансеров

Пишите сюда Ваши предложения или можете связываться со мной http://www.monhyip.ru/?a=support

17 лет назад
reload999
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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