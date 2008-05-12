Здравствуйте, мне нужен скрипт, который бы автоматически создавал email на почтовых сервисах : www.yahoo.de , www.gmx.de , www.web.de . Да ...
Доработка скрипта сайта мониторинга
Сайт monhyip.ru, monhyip.net. Скрипт самописный и не привязан к какому либо движку.
Требуются добавление некоторых функций в мониторинг.
ТЗ http://monhyip.ru/tz.txt (остальные детали обговариваются отдельно).
О предоплате речь даже не заводить, пока Вы сами не сможете предоставить нормальных гарантий.
Работа происходит по пунктам т.е делаете первый пункт показываете, делаете второй показываете, чтобы я знал, что Вы работаете. Соответственно оплата может быть как по пунктам так и после всей работы одним платежом.
Мои гарантии, что я Вам заплачу:
Персональный аттестат в вебмани wmid 417521852131(BL выше 100, дата регистрации 2005 год).
Я дорожу репутацией своего проекта(Monhyip.ru).
При выборе веблансера буду обращать внимание на следующее:
1. Короткие сроки.
2. Цена до 100$.
3. Наличие портфолио.
4. Наличие перс. аттестата в вебмани.
5. Наличие отзывов о своей работе на каком либо сайте фрилансеров
Пишите сюда Ваши предложения или можете связываться со мной http://www.monhyip.ru/?a=support
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