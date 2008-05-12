Меню

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок212 просмотров

Добрый день!

Необходимо флэшовое меню,с вложенном списком, наподобии как в винде проводник, всего два уровня вложенности, т.е. основное меню и каждом пункте могут быть подвложенния, данные - навание пунктов, вложенность, ссылка каждой кнопки , берется из xml файла.

В заранее лагодарен за овтеты!

17 лет назад
Man_Sasha
38 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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