Подключение к assist, yandex маркет

Требуется подключить наш и-нет магазин работающий на движке Drupal к системе приема платежей кредитных карт assist. Сначала в тестовом, затем в боевом режиме. Договор с ассистом подписан.

Крайне желательно чтобы у вас был опыт подключения.

Также требуется подключиться к яндекс маркету.