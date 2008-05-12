Здравствуйте, мне нужен скрипт, который бы автоматически создавал email на почтовых сервисах : www.yahoo.de , www.gmx.de , www.web.de . Да ...
Подключение к assist, yandex маркет
Требуется подключить наш и-нет магазин работающий на движке Drupal к системе приема платежей кредитных карт assist. Сначала в тестовом, затем в боевом режиме. Договор с ассистом подписан.
Крайне желательно чтобы у вас был опыт подключения.
Также требуется подключиться к яндекс маркету.
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