Подключение к assist, yandex маркет

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Закрыт1 заявка150 просмотров

Требуется подключить наш и-нет магазин работающий на движке Drupal к системе приема платежей кредитных карт assist. Сначала в тестовом, затем в боевом режиме. Договор с ассистом подписан.

Крайне желательно чтобы у вас был опыт подключения.

Также требуется подключиться к яндекс маркету.

Drupal
17 лет назад
aleks_III
А 
64 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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