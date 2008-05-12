Нужно доработать Flash player

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Закрыт3 заявки150 просмотров

Нужно доработать плеер на базе:

http://code.google.com/apis/youtube/chromeless_player_reference.html

Работа оплачивается почасово. указывайте уровень оплаты в час.

17 лет назад
dmdev
Гость 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров