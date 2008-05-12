Нужна доработка интернет магазина. ТЗ в приложении, если цены там Вас не устроят, предлагайте свои.
Нужно доработать Flash player
Нужно доработать плеер на базе:
http://code.google.com/apis/youtube/chromeless_player_reference.html
Работа оплачивается почасово. указывайте уровень оплаты в час.
Заявки фрилансеров
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