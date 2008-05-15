Нужно донастроить phpbb 3

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Завершен2 заявки193 просмотра

Проблема такая: при конвертации форума из phpbb 2 в phpbb 3.01 не включились дни рождения. Необходимо устранить причину и включить дни рождения. Включить сначала в одной редакции форума, затем в другой.

Пишите, кто знает, что и как сделать в личку.

17 лет назад
forumsozdat
Алексей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
5 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Cuk
37 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
8 отзывов
17 лет назад
$500
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Доступно объяснил что нужно сделать + оплата сразу после выполнения = Отличный заказчик! Рекомендую Вам Алексея. :)

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Cuk
37 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
8 отзывов
17 лет назад