Нужна доработка интернет магазина. ТЗ в приложении, если цены там Вас не устроят, предлагайте свои.
Нужно донастроить phpbb 3
Проблема такая: при конвертации форума из phpbb 2 в phpbb 3.01 не включились дни рождения. Необходимо устранить причину и включить дни рождения. Включить сначала в одной редакции форума, затем в другой.
Пишите, кто знает, что и как сделать в личку.
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