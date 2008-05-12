Исправления багов в Perl скриптах

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка182 просмотра

Сделать исправления багов и дополнений в Perl скриптах. Краткое описание требуемых исправлений прилагается.

Оплата после выполнения работ и проведения тестирования на работоспособность.

Оплата через WebMoney, E-Gold, PayPal, возможно и через Yandex Деньги.

17 лет назад
jpetrov
60 лет
21 год в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

vmaluka
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
$90
3 дня

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vmaluka
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад