Для реализации веб-проекта (Social Network Website) требуется программист или группа программистов (С# + ASP.NET 2.0 + Mono + ADO.NET/MySQL).ТЗ см.в приложении. Присылайте ваши предложения по срокам и ценам + ссылки на портфолио ...
RSS граббер + скрипт вывода данных
Необходим граббинг RSS ленты, запись полученных данных в БД, и вывод на странице.
Лента: http://freesoft.ru/res/export0.xml
Схема работы скрипта:
2 фала скрипта (А - получение данных и запись в БД, B - вывод данных на страницу)
При обращении к скрипту А (будет осуществляться по крону), просиходит получение данных, разбор и запись в БД MySQL (2 таблицы: 1 - список категорий, 2 - список программ).
В первую таблицу записываются данные тегов: , <link>, <description>, <category>, <pubDate> </p><p>При этом осуществляется проверка на существование данной строки в БД по тегу <title>, в случае наличия данной строки повторная запись не осуществляется. </p><p>На основании тега <category> формируется вторая таблица со списком категорий, т.е. при обнаружени </p><p> </p><p>Скрипт B формирует вывод даннных на сайте: </p><p>данный файл будет вставлен на страницу с шаблоном и возвращает 4 переменные: </p><p>1 - меню (ссылки на категорию и количество программ в соответствующей категории) </p><p>2 - контент (в зависимости от входных параметров: либо список кратких описаний либо полное описание) </p><p>3 - навигация по страницам </p><p>4 - название программы, либо название категориии </p><p> </p><p>Подробнее по данным переменным: </p><p>меню: содержит список категорий разделенных тегом <li> </p><p>для каждой строки ссылка на категорию "?id_r=xx" и количество программ в данной категории </p><p> </p><p>контент: если присутствует переменная id_r - выводится список из 10 кратких описаний не более 300 символов </p><p> - структура: </p><p><div> </p><p><a>ссылка в виде названия программы на полное описание</a> </p><p>краткое описание </p><p><span>дата публикации</span> </p><p></div> </p><p> </p><p>контент: если запрошено полное описание </p><p><div> </p><p>полное описание </p><p>ссылка "скачать" из тега <link> </p><p><span>дата публикации</span> </p><p></div> </p><p> </p><p>навигация по страницам: </p><p>Если запрошена категория - ссылки на ближайшие 10 страниц как в большую так и в меньшую сторону (если таковые имеются) </p><p>Если запрошено описание конкретной программы - ссылки на предыдущюю и следующую программы (если таковые имеются) </p><p> </p><p>Скрипт будет работать на PHP5. так что можете использовать соответствующие функции (SimpleXML и д.р. появившиеся в PHP5) </p><p> </p><p>В общем скрипт не сложный на мой взгляд, сроки чем быстрее тем лучше, но не более 2х суток </p><p> </p><p>Называйте свои цены и сроки выполнения работы. </p><p>Предпочтнение отдам тому, кто предложет меньшую цену.</p>
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