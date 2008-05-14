Для реализации веб-проекта (Social Network Website) требуется программист или группа программистов (С# + ASP.NET 2.0 + Mono + ADO.NET/MySQL).ТЗ см.в приложении. Присылайте ваши предложения по срокам и ценам + ссылки на портфолио ...
Парсер на PHP
Есть сайт http://www.bk-win.ru
В правом блоке рекламы есть раздел "Реклама от Так.ру" (выделено красным цветом). Если Вы его не видите, обновите страницу. Нужно отпарсить ссылки под этим красным текстом. Скрипт написать на PHP.
Если возникли вопросы, пишите в аську: 795985
Оплата Webmoney.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 исполнителяЗавершен17 лет назад
- $250
Нужна доработка интернет магазина. ТЗ в приложении, если цены там Вас не устроят, предлагайте свои.Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт17 лет назад
Необходим граббинг RSS ленты, запись полученных данных в БД, и вывод на странице. Лента: http://freesoft.ru/res/export0.xml Схема работы скрипта: 2 фала скрипта (А - получение данных и запись в БД, B ...Завершен17 лет назад
Нужен человек, знающий основы взлома сайтов которые принимают платежы - с целью написания качественного, неломаемого движка для сайта, для приема платежей по различным вкладам. Нужна обязательное присутствие SSL и рядя платежных систем, которые можно включать ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Сделать исправления багов и дополнений в Perl скриптах. Краткое описание требуемых исправлений прилагается. Оплата после выполнения работ и проведения тестирования на работоспособность. Оплата через WebMoney, E-Gold, PayPal, возможно и через Yandex Деньги.Закрыт17 лет назад
Проблема такая: при конвертации форума из phpbb 2 в phpbb 3.01 не включились дни рождения. Необходимо устранить причину и включить дни рождения. Включить сначала в одной редакции форума, затем в другой. ...Завершен17 лет назад
Нужно доработать плеер на базе: http://code.google.com/apis/youtube/chromeless_player_reference.html Работа оплачивается почасово. указывайте уровень оплаты в час.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужно установить коды Sape на моих страницах сайта www.biznes-zona.com Пишите ваши сроки и цены только сюда.Веб-программирование8 заявокЗакрыт17 лет назад
Есть скрипт оценки статей в Джустине. Когда статью оценивает один человек, все нормально, а вот если голосует несколько, то рейтинг начинает врать, так скажем, чем больше голосовавших тем меньше рейтинг, причем можно и 5.0 все ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Добрый день - требуется программист Из Москвы!!! Принципиально живое общение!!! Нужно сделать 3 сайта 1 Большой проект - с регистрациями и рассылками и прочими личными кабинетами 2 остальных сайта попроще ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад