Парсер на PHP

  1. Биржа фриланса
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Завершен8 заявок255 просмотров

Есть сайт http://www.bk-win.ru

В правом блоке рекламы есть раздел "Реклама от Так.ру" (выделено красным цветом). Если Вы его не видите, обновите страницу. Нужно отпарсить ссылки под этим красным текстом. Скрипт написать на PHP.

Если возникли вопросы, пишите в аську: 795985

Оплата Webmoney.

PHP
17 лет назад
Kirik
40 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

andrw
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
17 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Доволен.

Заявки фрилансеров

andrw
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
17 лет назад

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