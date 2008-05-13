Создание хаков для vBulletin

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок144 просмотра

Требуется создания 2х хаков для форума vBulletin с расчетом на ветку 3.7.

Конечно необходимо хорошее знание структуры форума.

Подробности и обсуждение - по icq.

17 лет назад
Zeratul
Ws 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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