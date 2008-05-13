Создание хаков для vBulletin

Есть сайт http://www.bk-win.ru В правом блоке рекламы есть раздел "Реклама от Так.ру" (выделено красным цветом). Если Вы его не видите, обновите страницу. Нужно отпарсить ссылки под этим красным текстом. Скрипт написать на ...