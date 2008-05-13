Разработка веб сайта на английском языке

Проект включает в себя следующией модули

1) Каталог товаров без возможности покупки.Для каждого товара должна быть возможность определить его составляющие ( белок , протеины , жиры и так далее ) с возможностью нескольких размеров и добавок .

Например кофе может быть большим маленьким или средним.Оно может быть с молоком или без.Для каждого варианта должны быть свои составляющие чтобы потом можна было их просумировать

Каталог составлен с 3 страниц : главная показывающая список товаров в определенном формате

Страница категории : показывает товары с определённой категории ( дизайн отличается от главной )

Страница продукта, показывающая данные о товаре и возможность посмотреть составляющие выбрав добавки и размер.

2) Блок новостей.Возможность двух уровневых категорий.Составлен с 2 страниц.

Первая это список новостей

Вторая это сама новость , полный вариант.

3) Требуются

Страница показывающая полный список вакансий компании и возможность просмотреть данные определённой вакансии.Клиент может отправить файл резюме без регистрации.

4) Информационные страницы.Включают двух уровневые категории.Одна страница показывающая с одной стороны подкатегории с другой данные определённой страницы.

5) Обратная связь - Более мения понятно

6) Поиск - Поиск по 1, 2 и 4 показывает список результатов.

7) Страница нутришион - как каталог но в каждом продукте будет чекбокс позволяющий закинуть товар в эту страницу.Возможно немного другой дизайн

8) Калькулятор - Позволяет выбрать несколько товаров ( можна сказать обед или ужин например ) и показывает сумму всех составляющих

9) Плеер - Позволяет клиенту выбрать из списка песню которая будет проигрываться пока он на сайте.Музыка не должна прерываться при переходе страниц.

10) Возможность закинуть на главную страницу товары и новости в несколько регионов.Все определения в базе данных.Регионы без бек офиса.

Вроде всё.

Цена должна включать в себя разработку бек офиса и фронта с нуля ( без использования движков ).

2) Исправления багов на протяжении 30 дней ( Баг по нашему это любая информация об ошибке на сайте включая javascript и неправильная функциональность, например если поиск не находит то что должен).

3) Банк 50 часов для изменений не включенных изначально в проект.Все клиенты в конце что либо меняют поэтому этот пункт обязателен.

Все добавки и изменения в проект будут оценены дополнительно.При этом почасовая цена хоть и нежелательна должна быть обговорена до начала проекта.

До начала проекта должен быть обговорен деад лайн и придерживатся его обязательно.

Дизайн будет полностью предоставлен нами в формате фотошопа.Резка ваша.

Также будет предоставлено подробное техническое задание , которое будет описывать проект.и скриншоты бек офисов.Бек офис должен также красиво и стильно выглядеть.

Предпочтение надается компаниям , поскольку мы ищем постоянных партнеров.Речь идет о десятках проектов в месяц.

Технология :

Большой плюс ASP.NET

Также возможно PHP

AJAX приветствуется.Если вы изначально решаете использовать AJAX укажите это в вашей заявке.Также укажите какой уровень его использования ( все постбеки на одной странице , использование готовых контролов , например телерик или других в нужных местах или другие варианты ).

При подаче заявки добавьте минимум несколько сайтов которые могут послужить примером и имеют что либо схожее с данным проектом.