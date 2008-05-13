Для реализации веб-проекта (Social Network Website) требуется программист или группа программистов (С# + ASP.NET 2.0 + Mono + ADO.NET/MySQL).ТЗ см.в приложении. Присылайте ваши предложения по срокам и ценам + ссылки на портфолио ...
Разработка веб сайта на английском языке
Проект включает в себя следующией модули
1) Каталог товаров без возможности покупки.Для каждого товара должна быть возможность определить его составляющие ( белок , протеины , жиры и так далее ) с возможностью нескольких размеров и добавок .
Например кофе может быть большим маленьким или средним.Оно может быть с молоком или без.Для каждого варианта должны быть свои составляющие чтобы потом можна было их просумировать
Каталог составлен с 3 страниц : главная показывающая список товаров в определенном формате
Страница категории : показывает товары с определённой категории ( дизайн отличается от главной )
Страница продукта, показывающая данные о товаре и возможность посмотреть составляющие выбрав добавки и размер.
2) Блок новостей.Возможность двух уровневых категорий.Составлен с 2 страниц.
Первая это список новостей
Вторая это сама новость , полный вариант.
3) Требуются
Страница показывающая полный список вакансий компании и возможность просмотреть данные определённой вакансии.Клиент может отправить файл резюме без регистрации.
4) Информационные страницы.Включают двух уровневые категории.Одна страница показывающая с одной стороны подкатегории с другой данные определённой страницы.
5) Обратная связь - Более мения понятно
6) Поиск - Поиск по 1, 2 и 4 показывает список результатов.
7) Страница нутришион - как каталог но в каждом продукте будет чекбокс позволяющий закинуть товар в эту страницу.Возможно немного другой дизайн
8) Калькулятор - Позволяет выбрать несколько товаров ( можна сказать обед или ужин например ) и показывает сумму всех составляющих
9) Плеер - Позволяет клиенту выбрать из списка песню которая будет проигрываться пока он на сайте.Музыка не должна прерываться при переходе страниц.
10) Возможность закинуть на главную страницу товары и новости в несколько регионов.Все определения в базе данных.Регионы без бек офиса.
Вроде всё.
Цена должна включать в себя разработку бек офиса и фронта с нуля ( без использования движков ).
2) Исправления багов на протяжении 30 дней ( Баг по нашему это любая информация об ошибке на сайте включая javascript и неправильная функциональность, например если поиск не находит то что должен).
3) Банк 50 часов для изменений не включенных изначально в проект.Все клиенты в конце что либо меняют поэтому этот пункт обязателен.
Все добавки и изменения в проект будут оценены дополнительно.При этом почасовая цена хоть и нежелательна должна быть обговорена до начала проекта.
До начала проекта должен быть обговорен деад лайн и придерживатся его обязательно.
Дизайн будет полностью предоставлен нами в формате фотошопа.Резка ваша.
Также будет предоставлено подробное техническое задание , которое будет описывать проект.и скриншоты бек офисов.Бек офис должен также красиво и стильно выглядеть.
Предпочтение надается компаниям , поскольку мы ищем постоянных партнеров.Речь идет о десятках проектов в месяц.
Технология :
Большой плюс ASP.NET
Также возможно PHP
AJAX приветствуется.Если вы изначально решаете использовать AJAX укажите это в вашей заявке.Также укажите какой уровень его использования ( все постбеки на одной странице , использование готовых контролов , например телерик или других в нужных местах или другие варианты ).
При подаче заявки добавьте минимум несколько сайтов которые могут послужить примером и имеют что либо схожее с данным проектом.
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