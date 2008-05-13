Модернизировать форму отзывов на сайте.

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Завершен7 заявок208 просмотров

На сайте есть форма которая отсылает отзывы в соответствующий раздел. Замучил спам. Надо сделать чтоб человек вводил цифры при отсылке отзыва. Не помню как это называется) Указывайте плз сроки и цены.

17 лет назад
Amend
Денис 
52 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Proffdesign
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
$10
1 день
Очень быстро и профессионально. И что люблю больше всего - без лишних вопросов))
Хоть и проект небольшой, но сразу видно что заказчику можно доверять. Работали через Сервис безопасных сделок. Всё хорошо, надеюсь что кол-во нулей в наших будущих сделках, увеличится ;)

Заявки фрилансеров

Proffdesign
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад

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