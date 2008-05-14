Для реализации веб-проекта (Social Network Website) требуется программист или группа программистов (С# + ASP.NET 2.0 + Mono + ADO.NET/MySQL).ТЗ см.в приложении. Присылайте ваши предложения по срокам и ценам + ссылки на портфолио ...
Надо пропарсить сайт
Confidential
от вас: готовый .csv и создавшийего php скрипт
оплата WM по факту приема работы
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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