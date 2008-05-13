Вывести в RTF информацию из Mysql базы (на PHP)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок466 просмотров

Требуется написать PHP скрипт, который будет создавать rtf файл, записывая в него информацию из базы Mysql + очень простая страница админки.

Речь идет о книжке с профилями компаний, для каждой компании в таблице базы существует запись (до 20 полей), а также подвязанные к ней контактные лица (до 10 полей).

В начало rtf файла нужно записывать имеющийся rtf + генерируемую страницу содержания с номерами страниц.

Необходимо присутствие разработчика в Киеве, либо надежная связь голосом по Skype.

MySQLPHP
17 лет назад
Starikoff
Гость 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

verhmax
Максим 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад
$100
3 дня
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verhmax
Максим 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
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17 лет назад