Вывести в RTF информацию из Mysql базы (на PHP)

Требуется написать PHP скрипт, который будет создавать rtf файл, записывая в него информацию из базы Mysql + очень простая страница админки.

Речь идет о книжке с профилями компаний, для каждой компании в таблице базы существует запись (до 20 полей), а также подвязанные к ней контактные лица (до 10 полей).

В начало rtf файла нужно записывать имеющийся rtf + генерируемую страницу содержания с номерами страниц.

Необходимо присутствие разработчика в Киеве, либо надежная связь голосом по Skype.