Starikoff

Гость Starikoff

 
45 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Перенести данные в CRM систему

    Требуется перенести около 1300 записей контактных данных людей из одной системы CRM (The address book) в другую (Highrise). В процессе требуется дополнить записи комментариями, сделанными от руки на визитных карточках, а также добавить около 400 ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка HTML

    Требуется сверстать имеющиеся шаблоны в формате psd: домашняя страница + 7 производных страниц с небольшими отличиями. Есть детальное тех. задание. Общие требования: - валидность кода HTML &amp; CSS - верстка с помощью DIV - поисковая оптимизация шаблонов - 100% попиксельное ...

    JavascriptHTMLCSS
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Webmaster

    $1250

    Fulltime, M under 30 Responsibility: You will be responsible for successful (re-)design and operation of several websites. Your tasks will include: ~ definition of web concepts, ~ coordination of development of web projects, ~ traffic generation, ~ search engine optimization, ~ content ...

    PHPMySQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Решить проблему с кодировками

    $50

    Есть проект, созданный на основе форума Simple Machines. При переносе проекта на новый хостинг возникли неприятности - несовместимость кодировки текста сообщений с кодировкой шаблонов. Нужен человек, который сможет поставить все на свои места. Присутствие в Киеве ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Вывести в RTF информацию из Mysql базы (на PHP)

    Требуется написать PHP скрипт, который будет создавать rtf файл, записывая в него информацию из базы Mysql + очень простая страница админки. Речь идет о книжке с профилями компаний, для каждой компании в таблице базы существует запись ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Flash демо

    Требуется создать флеш ролик - демонстрацию работы webbased приложения. Базовая идея - это то, что скриншоты меняют друг друга, по ним движется курсор мыши, выпадают dropdowns, заполняются поля и всплывают подсказки. Всего в презентации планируется порядка ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Требуется консультация по time tracking software

    $20

    Ищу специалиста в Киеве, владеющего информацией по програмным решениям для учета рабочего времени и готового поделиться опытом, а также показать различные пакеты в работе. Консультация необходима для внедрения системы мониторинга рабочего времени / выполнения задач ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Консультация по настройке сервера

    $30

    Требуется консультация специалиста, имеющего серьезный опыт установки и настройки серверов для малых и средних офисов. В частности, нужна четкая, проверенная и исчерпывающая информация по следующим пунктам: Data storage o All files that concern work o Clear directory structure o Managed access rights ...

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Переселение проектов

    $100

    Требуется перенести 11 проектов (33 доменных имени, многие из которых алиасы либо не связаны с хост-пакетами) с одного хостинга на другой и проследить за тем, чтобы все работало - базы данных с кодовыми таблицами, права ...

    Системное администрирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Редизайн лого

    Для редизайна лого ищу человека с большим опытом создания логотипов для голландских компаний. Просьба выслать (ссылку на) портфолио на email info @ starikoff.com.

    Логотипы и Знаки45 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн + верстка

    $250

    Задание: нарисовать шаблон с несколькими (в пределах 4) вариациями для разных разделов сайта + сверстать его в html. Обязательно присутствие разработчика в Киеве для личного контакта в процессе определения и выполнения задания. Тема проекта: бизнес услуги. Требования: современный ...

    HTML
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Data recovery specialist

    $2500

    We look for an experienced professional in data recovery with strong technical background. Deep knowledge of computer hardware is a pre. Good contacts with producers of hardware are valued. We offer: fulltime employment in Holland for ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Подключение CMS + программинг бекенда

    $500

    Требуется сделать программинг для сайта. Дизайн и верстка html есть, сайт основан на одном шаблоне. Нужно подключить open source CMS систему и, возможно, доработать некоторые моменты по обработке данных зарегистрированных пользователей сайта, предоставления информации им, а ...

    HTML
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн + верстка

    Есть задание: нарисовать шаблон для всех страниц сайта + сверстать его в html. Обязательно присутствие разработчика в Киеве для личного контакта в процессе определения и выполнения задания. Тема проекта: строительство + энергетика. Требования: современный легкий дизайн, с ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Верстка HTML

    $100

    Требуется нарезать имеющиеся шаблоны в формате psd: домашняя страница + 13 производных страниц с отличающейся основной областью. Есть детальное тех. задание с указанием типов графики и требуемой js функциональности. Обязательна 100% валидность и совместимость с Firefox. Просьба ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Верстка HTML

    $100

    Требуется нарезать имеющиеся шаблоны в формате psd: домашняя страница + 13 немного отличающихся страниц. Есть детальное задание с указанием типов графики и требуемой js функциональности. Обязательна 100% совместимость с Firefox и соответствие стандартам. Просьба реагировать только разработчикам ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нарезка html

    $50

    Требуется нарезать имеющийся шаблон в формате psd. Есть детальное задание с указанием типов графики и требуемой js функциональности. Обязательна 100% совместимость с Firefox и соответствие стандартам.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад
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Отзывы фрилансеров
verhmax
Максим 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Вывести в RTF информацию из Mysql базы (на PHP)
Рекомендую
Psyanim
Вадим 
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва
$10
10 баллов
16 лет назад
Flash демо
Очень приятно было работать. Четко и красиво поставленные задачи, уважительное отношение, и хорошая оплата. Доволен :)
Вадим хорошо разбирается в Flash, выполняет также задачи, которые возникают по ходу, и ответственно относится к работе. Буду обращаться в следующий раз.
Ответный отзыв
hemper
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$40
10 баллов
18 лет назад
Сборщик RSS заголовков
Задача была очень хорошо описана в ТЗ, поэтому вопросов возникало мало. Заказчиком доволен вполне.. надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Код на хорошем уровне и ответственный подход обеспечили успех задания. Разработчик адекватно и с пониманием реагирует на запрашиваемые доработки. Из недостатков можно отметить неточную оценку требуемого на разработку времени.
Ответный отзыв