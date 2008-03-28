Требуется перенести около 1300 записей контактных данных людей из одной системы CRM (The address book) в другую (Highrise). В процессе требуется дополнить записи комментариями, сделанными от руки на визитных карточках, а также добавить около 400 ...
- Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10
Требуется перевести в векторное изображение простое лого (два флага + градиент + текст). Исходный файл - .psd.Иллюстрации и Рисунки52 заявкиЗакрыт14 лет назад
Срочно требуется настроить ABCPdf для работы с asp .net приложением.Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется сверстать имеющиеся шаблоны в формате psd: домашняя страница + 7 производных страниц с небольшими отличиями. Есть детальное тех. задание. Общие требования: - валидность кода HTML & CSS - верстка с помощью DIV - поисковая оптимизация шаблонов - 100% попиксельное ...HTML-верстка16 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1250
Fulltime, M under 30 Responsibility: You will be responsible for successful (re-)design and operation of several websites. Your tasks will include: ~ definition of web concepts, ~ coordination of development of web projects, ~ traffic generation, ~ search engine optimization, ~ content ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Есть проект, созданный на основе форума Simple Machines. При переносе проекта на новый хостинг возникли неприятности - несовместимость кодировки текста сообщений с кодировкой шаблонов. Нужен человек, который сможет поставить все на свои места. Присутствие в Киеве ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Требуется написать PHP скрипт, который будет создавать rtf файл, записывая в него информацию из базы Mysql + очень простая страница админки. Речь идет о книжке с профилями компаний, для каждой компании в таблице базы существует запись ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Требуется создать флеш ролик - демонстрацию работы webbased приложения. Базовая идея - это то, что скриншоты меняют друг друга, по ним движется курсор мыши, выпадают dropdowns, заполняются поля и всплывают подсказки. Всего в презентации планируется порядка ...Анимация1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $20
Ищу специалиста в Киеве, владеющего информацией по програмным решениям для учета рабочего времени и готового поделиться опытом, а также показать различные пакеты в работе. Консультация необходима для внедрения системы мониторинга рабочего времени / выполнения задач ...Прочее1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $30
Требуется консультация специалиста, имеющего серьезный опыт установки и настройки серверов для малых и средних офисов. В частности, нужна четкая, проверенная и исчерпывающая информация по следующим пунктам: Data storage o All files that concern work o Clear directory structure o Managed access rights ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $100
Требуется перенести 11 проектов (33 доменных имени, многие из которых алиасы либо не связаны с хост-пакетами) с одного хостинга на другой и проследить за тем, чтобы все работало - базы данных с кодовыми таблицами, права ...Системное администрирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Для редизайна лого ищу человека с большим опытом создания логотипов для голландских компаний. Просьба выслать (ссылку на) портфолио на email info @ starikoff.com.Логотипы и Знаки45 заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
Нужен флаг Одессы в большом разрешенииПоиск информации10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Задание: нарисовать шаблон с несколькими (в пределах 4) вариациями для разных разделов сайта + сверстать его в html. Обязательно присутствие разработчика в Киеве для личного контакта в процессе определения и выполнения задания. Тема проекта: бизнес услуги. Требования: современный ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $2500
We look for an experienced professional in data recovery with strong technical background. Deep knowledge of computer hardware is a pre. Good contacts with producers of hardware are valued. We offer: fulltime employment in Holland for ...Прочее1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $500
Требуется сделать программинг для сайта. Дизайн и верстка html есть, сайт основан на одном шаблоне. Нужно подключить open source CMS систему и, возможно, доработать некоторые моменты по обработке данных зарегистрированных пользователей сайта, предоставления информации им, а ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
Есть задание: нарисовать шаблон для всех страниц сайта + сверстать его в html. Обязательно присутствие разработчика в Киеве для личного контакта в процессе определения и выполнения задания. Тема проекта: строительство + энергетика. Требования: современный легкий дизайн, с ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $100
Требуется нарезать имеющиеся шаблоны в формате psd: домашняя страница + 13 производных страниц с отличающейся основной областью. Есть детальное тех. задание с указанием типов графики и требуемой js функциональности. Обязательна 100% валидность и совместимость с Firefox. Просьба ...Закрыт17 лет назад
- $100
Требуется нарезать имеющиеся шаблоны в формате psd: домашняя страница + 13 немного отличающихся страниц. Есть детальное задание с указанием типов графики и требуемой js функциональности. Обязательна 100% совместимость с Firefox и соответствие стандартам. Просьба реагировать только разработчикам ...Закрыт17 лет назад
- $50
Требуется нарезать имеющийся шаблон в формате psd. Есть детальное задание с указанием типов графики и требуемой js функциональности. Обязательна 100% совместимость с Firefox и соответствие стандартам.Закрыт17 лет назад