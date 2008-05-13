Настройка бесплатной CMS

Интересуют в основном, какие то общие CMS, бесплатные или условно платные. Конкретной, на какой будет работать сайт не важно. Единственное условие это до 10000 пользователей в сутки.

Основные модули:

• Одна основная база данных

o Большое кол-во параметров(20-30)

o Фото, принадлежащие объектам (до 10 фото)

o Создание новых типов параметров (скорее всего разово, при первоначальной настройке, или вообще не обязательный пункт)

• Вывод информации

o Гибкая система вывода информации (разово, при настройке сайта)

o Разнообразные выводы информации по различным критериям/параметрам (например, настройка страницы с выводом всех объектов по регионам, или другим параметрам)

o Что бы была возможность лёгкой перелинковки (например, возможность выводить на странице с описанием объекта ссылки, на похожие, по определённым параметрам, объекты)

Сайт должен быть дружелюбен с СЕО настройками.(Мета теги )

Это не разовое задание, интересует дальнейшее ведение и доработка сайта.

Более подробное ТЗ конкретно с исполнителем.

Хотелось бы в ответах услышать приблизительную стоимость работы.