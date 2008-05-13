Требуется в кратчайшие сроки создать на сайте http://www.rem-optima.ru форум. Подробнее при переписке.
Настройка бесплатной CMS
Интересуют в основном, какие то общие CMS, бесплатные или условно платные. Конкретной, на какой будет работать сайт не важно. Единственное условие это до 10000 пользователей в сутки.
Основные модули:
• Одна основная база данных
o Большое кол-во параметров(20-30)
o Фото, принадлежащие объектам (до 10 фото)
o Создание новых типов параметров (скорее всего разово, при первоначальной настройке, или вообще не обязательный пункт)
• Вывод информации
o Гибкая система вывода информации (разово, при настройке сайта)
o Разнообразные выводы информации по различным критериям/параметрам (например, настройка страницы с выводом всех объектов по регионам, или другим параметрам)
o Что бы была возможность лёгкой перелинковки (например, возможность выводить на странице с описанием объекта ссылки, на похожие, по определённым параметрам, объекты)
Сайт должен быть дружелюбен с СЕО настройками.(Мета теги )
Это не разовое задание, интересует дальнейшее ведение и доработка сайта.
Более подробное ТЗ конкретно с исполнителем.
Хотелось бы в ответах услышать приблизительную стоимость работы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование22 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $150
Нужно сделать флэш сайт под ключ. 5-6 страниц+галерея. Минимум дизайна. Бюджет 150$. Предоплаты нет. Пишите в асю только те, кого устраивают условия. ICQ 989669Веб-программирование10 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется дороботка флеша на сайтах. Просьба оставляйте контакты и ссылки на портфолио!Веб-программирование17 заявокЗакрыт17 лет назад
Минимальная реконструкция сайта с добавлением блока магазин Дизайнер+программист для подключения. Все подробности по email: [email protected]Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
Есть сайт www.livepoisk.net для него необходимо подключить базу либо от яндекс XML или от google чтобы он мог парсить результаты, бюджет от 20 до 100$ возможно дальнейшее сотрудничество. Контакты: ICQ 373529660 ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $40
Есть SQL БД (имитационная игра "Биржа"). По умолчанию прописано, что компании-инвесторы выходят на биржу с равным капиталом. Нужно прописать возможность задавать разную величину стартового капитала для разных компаний. Техдокументация здесь: http://it.taom.su/html/210_143567.php. На работу ...Завершен17 лет назад
- $50
Необходимо распространить систему авторизации с форума vBulletin на весь сайт. Т.е. написать скрипт или выдернуть его из форума который будет авторизовывать пользователя за пределами форума.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Confidential от вас: готовый .csv и создавшийего php скрипт оплата WM по факту приема работыЗавершен17 лет назад
На сайте есть форма которая отсылает отзывы в соответствующий раздел. Замучил спам. Надо сделать чтоб человек вводил цифры при отсылке отзыва. Не помню как это называется) Указывайте плз сроки и цены.Завершен17 лет назад
Нужен программист знакомый с CSM Joomla для работы в паре с верстальщиком для внесения изменений в движок.Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад