Требуется дороботка флеша на сайтах. Просьба оставляйте контакты и ссылки на портфолио!
Флэш сайт
Нужно сделать флэш сайт под ключ. 5-6 страниц+галерея. Минимум дизайна. Бюджет 150$. Предоплаты нет.
Пишите в асю только те, кого устраивают условия. ICQ 989669
Заявки фрилансеров
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