Флэш сайт

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок286 просмотров

Нужно сделать флэш сайт под ключ. 5-6 страниц+галерея. Минимум дизайна. Бюджет 150$. Предоплаты нет.

Пишите в асю только те, кого устраивают условия. ICQ 989669

17 лет назад
LEETstudio
Иван 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров