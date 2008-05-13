Нужно ДОделать поисковик

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки164 просмотра

Есть сайт www.livepoisk.net для него необходимо подключить базу либо от яндекс XML или от google чтобы он мог парсить результаты, бюджет от 20 до 100$ возможно дальнейшее сотрудничество.

Контакты: ICQ 373529660

e-mail [email protected]

17 лет назад
sannikov111
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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