Помогите с небольшой траблой

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки155 просмотров

Есть флешка. Создал в ней текстовую ссылку (button).

Все нормально работает.

Но это флешка подключается из другой. Так вот, когда она подключается, то текст исчезает...

Область для клика (перехода на другой сайт) остается, а сам текст не виден ((

Подскажите плиз в чем может быть дело.

ICQ: 97-22-11

17 лет назад
SETEVOY
Сергей 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Stan-87
Вадим 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
17 лет назад
$100
Спасибо большое Вадиму, бескорыстно помог решить проблему с флешкой. Грамотный специалист, уверен, что поручу ему пару проектов. Рекомендую.
Спасибо

Заявки фрилансеров

Stan-87
Вадим 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
17 лет назад