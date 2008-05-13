Помогите с небольшой траблой

Есть флешка. Создал в ней текстовую ссылку (button).

Все нормально работает.

Но это флешка подключается из другой. Так вот, когда она подключается, то текст исчезает...

Область для клика (перехода на другой сайт) остается, а сам текст не виден ((

Подскажите плиз в чем может быть дело.

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