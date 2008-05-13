Доработка shop script pro

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок120 просмотров

1) В Корзине добавить поле артикул.

2) сделать возможным помещения на главную страницу как главные категорий, так и подкатегорий, так и самих товаров, а также решать ( отмечать галочкой) показывать корневую категорию на главной или нет.

Примечание: Загрузка товаров идет с базы данных головного магазина, надо иметь это ввиду.

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17 лет назад
andysky
Андрей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров