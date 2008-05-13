Нужен php скрипт (начинающим программистам)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт18 заявок277 просмотров

Необходимо написать скрипт, который будет выполнять следующую задачу:

1. Берется файл, слегка модернизируется (с помощью простейших регулярок и ф-ии Replace)

2. Модернизированный файл ложится в необходимую категорию, при этом сохраняется название файла в БД (MySQL)

3. На сайте организовывается вывод содержимого одного файла + ссылки на 10 следующих файлов (и так далее)

4. Простой поиск по названию файла (через БД)

Скрипт будет запускать крон, предполагаемое время его работы - 200 дней.

На выходе получится сайт с огромным количеством страниц.

Более подробное ТЗ при переговорах.

Для опытного программиста 1-2 дня работы. Но за указанную сумму думаю опытные не захотят, поэтому если Вы начинающий программист или у Вас нет опыта, пишите, договоримся.

Оплата - wmz.

MySQLPHP
17 лет назад
nintendo
45 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

greenleaf2008
46 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$40
1 день

Заявки фрилансеров

greenleaf2008
46 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад