Нужен php скрипт (начинающим программистам)

Необходимо написать скрипт, который будет выполнять следующую задачу:

1. Берется файл, слегка модернизируется (с помощью простейших регулярок и ф-ии Replace)

2. Модернизированный файл ложится в необходимую категорию, при этом сохраняется название файла в БД (MySQL)

3. На сайте организовывается вывод содержимого одного файла + ссылки на 10 следующих файлов (и так далее)

4. Простой поиск по названию файла (через БД)

Скрипт будет запускать крон, предполагаемое время его работы - 200 дней.

На выходе получится сайт с огромным количеством страниц.

Более подробное ТЗ при переговорах.

Для опытного программиста 1-2 дня работы. Но за указанную сумму думаю опытные не захотят, поэтому если Вы начинающий программист или у Вас нет опыта, пишите, договоримся.

Оплата - wmz.