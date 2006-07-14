языки программирования: PHP, Action Script (Flash), Java, JSP, JavaScript, HTML, XML, XSL, C, C++, DSP-ассемблер;
технологические платформы:J2EE, J2SE, J2ME;
операционные системы: MS Windows NT/2000/XP, MS Windows 95/98/ME, QNX;
СУБД: MySQL, MS Access, Oracle, MS SQL ;
промежуточное ПО: TCP/IP, HTTP/FTP, SMTP, POP3, IMAP;
серверы приложений и веб серверы: Apache, Jrun, Tomcat.
Отзывы заказчиков
$2400
10 баллов
15 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$0
10 баллов
16 лет назад
Работу сделал хорошо, вовремя, очень радует что человек всегда на связи. Рекоммендую.
$10
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$250
10 баллов
17 лет назад
Проект разработан в установленные сроки согласно ТЗ.
Ответный отзыв
Требования конкретны. Платит исправно.
$0
10 баллов
18 лет назад
Быстро и недорого были написаны текста для сайта строительной тематики, буду рад обратиться еще :)