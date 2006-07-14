nimahno

Гость nimahno

 
45 лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

языки программирования: PHP, Action Script (Flash), Java, JSP, JavaScript, HTML, XML, XSL, C, C++, DSP-ассемблер;

технологические платформы:J2EE, J2SE, J2ME;

операционные системы: MS Windows NT/2000/XP, MS Windows 95/98/ME, QNX;

СУБД: MySQL, MS Access, Oracle, MS SQL ;

промежуточное ПО: TCP/IP, HTTP/FTP, SMTP, POP3, IMAP;

серверы приложений и веб серверы: Apache, Jrun, Tomcat.

PHPJavascriptMySQLOracleHTMLApache
Отзывы заказчиков
Centar
Genadiy Kas 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$2400
10 баллов
15 лет назад
Система сбора и учета заказчик-поставщик
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
tim_169175
Timur Baisalov 
NaN летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Flash - MySQL
Работу сделал хорошо, вовремя, очень радует что человек всегда на связи. Рекоммендую.
dtis
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Подключить к сайту баннер как rich-media
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
gudman
Гость 
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$250
10 баллов
17 лет назад
Местная онлайн газета
Проект разработан в установленные сроки согласно ТЗ.
Требования конкретны. Платит исправно.
Ответный отзыв
coolice
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$0
10 баллов
18 лет назад
Требуется новый текст на сайт
Быстро и недорого были написаны текста для сайта строительной тематики, буду рад обратиться еще :)