Есть сайт на битриксе, требуется сделать правки (в основном программинг).
Бот для wap-чата на mysql
Требуется написать бота для чата на базе mysql. На PHP или Perl. Нужно чтобы бот реагировал на сообщения, постоянно сидел в чате.Свой сервер. поэтому возможности любые.Оплата по приему работы с помощью WEBMONEY. Нужно также предусмотреть вомзожно редактирования реплик и добавления. Подробности и кто заинтересовал пишите в ICQ 370060.
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