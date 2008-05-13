Бот для wap-чата на mysql

Требуется написать бота для чата на базе mysql. На PHP или Perl. Нужно чтобы бот реагировал на сообщения, постоянно сидел в чате.Свой сервер. поэтому возможности любые.Оплата по приему работы с помощью WEBMONEY. Нужно также предусмотреть вомзожно редактирования реплик и добавления. Подробности и кто заинтересовал пишите в ICQ 370060.