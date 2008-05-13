Скрипт для формирование анкеты. PHP, MySQL

Нужно создать скрипт со следующей функциональностью.

1. Пользователь заполняет форму на сайте.

2. Проверяется правильность заполнения.

3. Пользователь может прерваться не заполнив форму до конца, введенные данные сохраняются в базе. Пользователю на почту высылается автоматически сгенерированный пароль, введя который он может продолжить заполнение формы с места, где остановился.

4. После заполнения формы, формируется файл заполенной анкеты и сохраняется в базе.

5. Сама анкета должна быть копией анкеты в приложении.

6. Подробное описание полей анкеты в приложении.