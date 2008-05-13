Скрипт для формирование анкеты. PHP, MySQL

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок463 просмотра

Нужно создать скрипт со следующей функциональностью.

1. Пользователь заполняет форму на сайте.

2. Проверяется правильность заполнения.

3. Пользователь может прерваться не заполнив форму до конца, введенные данные сохраняются в базе. Пользователю на почту высылается автоматически сгенерированный пароль, введя который он может продолжить заполнение формы с места, где остановился.

4. После заполнения формы, формируется файл заполенной анкеты и сохраняется в базе.

5. Сама анкета должна быть копией анкеты в приложении.

6. Подробное описание полей анкеты в приложении.

MySQLPHP
17 лет назад
vaddeg
Вадим 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

KrasniyRus
Руслан 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад
$100
1 день

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KrasniyRus
Руслан 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад

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