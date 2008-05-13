Помочь с настройкой скрипта знакомств osdate

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки132 просмотра

При регистрации пользователя скрипт требует что-бы логин, имя и фамилия писались английскими буквами, а не русскими. Нужно что-бы можно было писать и русскими и английскими.

Обращайтесь:

icq 232-512-991

почта [email protected]

17 лет назад
asf7777777
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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