Flash для сайта

Нужен FLASH.

Смысл такой:

В него авторизированный юзер может загружать ФОТО. Затем в панели администрирования FLASHем можно добавлять разделы одежы. типа: Головные уборы, платья и т.д. Затем админ может добавлять в каждый раздел фото одежды.

ВОт. юзер выбирает раздел. Выбирает например нужную ему кепку и может примерить эту кепку на свою голову.

Примерно так.

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В вашем предложении пишите цену.