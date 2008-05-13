Flash для сайта

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Закрыт1 заявка106 просмотров

Нужен FLASH.

Смысл такой:

В него авторизированный юзер может загружать ФОТО. Затем в панели администрирования FLASHем можно добавлять разделы одежы. типа: Головные уборы, платья и т.д. Затем админ может добавлять в каждый раздел фото одежды.

ВОт. юзер выбирает раздел. Выбирает например нужную ему кепку и может примерить эту кепку на свою голову.

Примерно так.

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В вашем предложении пишите цену.

17 лет назад
prognozer
Андрей 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
11 отзывов

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Нет заявок фрилансеров