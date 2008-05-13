Эксель для добавление новых кроссвордов и сканвордов = Web-click.ru/54325432.rar = такой импорт дб в админке новых кроссвордов. Сайт будет на джумле. www.bestcrosswords.ru Очень удобно то, ...
Flash для сайта
Нужен FLASH.
Смысл такой:
В него авторизированный юзер может загружать ФОТО. Затем в панели администрирования FLASHем можно добавлять разделы одежы. типа: Головные уборы, платья и т.д. Затем админ может добавлять в каждый раздел фото одежды.
ВОт. юзер выбирает раздел. Выбирает например нужную ему кепку и может примерить эту кепку на свою голову.
Примерно так.
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В вашем предложении пишите цену.
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