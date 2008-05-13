Реализация нового сетевого проекта

Молодой команде требуется разработчик для реализации нового сетевого проекта. Специфика ресурса – социальная сеть, но в части задачи для реализации - более широкая и общая. На данном этапе – реализация первой части базового функционала ресурса.

Основная задача – используя PHP 5 создать Web 2.0 среду, позволяющую работать с виджетами стандарта UWA (dev.netvibes.com/doc/uwa_.. Аналогичные среды – NetVibes, iGoogle, Live! и т.д.). Пользователь получает в окне браузера рабочую среду.

Подробное описание – в приложенном файле.

Задача:

1) необходимо "докрутить" купленный движок http://alstrasoft.com/ajax-desktop-startpage-enterprise.htm

2) Необходимо создать общий репозиторий виджетов.

3) Сформировать API

3) "Докрутить" дополнительный купленный модуль сайта - a) объединить базу логинов b) объединить функционал

5) в параллельном режиме с п. 2 можно создавать виджеты - сайт можно запускать и с частью виджетов, поэтому они нужны "по мере готовности"

Проект ведет опытный технический супервайзер.

Деньги: оплата на основе объема работ согласно поставленному ТЗ. Пишите, будем договариваться по сумме.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ – ГОРЯЩЕЕ

Контакты:

max.gorbachevskiy (at) gmail.com

icq 83495815

skype gorbacheff