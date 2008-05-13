Ищу человека который знает как связать флэш с my sql, чтобы это надежно работало на 3 Денвере. Детали и гонорар хотел бы обсудить в чате. И еще - кто знает как работать с Flash Communication ...
Реализация нового сетевого проекта
Молодой команде требуется разработчик для реализации нового сетевого проекта. Специфика ресурса – социальная сеть, но в части задачи для реализации - более широкая и общая. На данном этапе – реализация первой части базового функционала ресурса.
Основная задача – используя PHP 5 создать Web 2.0 среду, позволяющую работать с виджетами стандарта UWA (dev.netvibes.com/doc/uwa_.. Аналогичные среды – NetVibes, iGoogle, Live! и т.д.). Пользователь получает в окне браузера рабочую среду.
Подробное описание – в приложенном файле.
Задача:
1) необходимо "докрутить" купленный движок http://alstrasoft.com/ajax-desktop-startpage-enterprise.htm
2) Необходимо создать общий репозиторий виджетов.
3) Сформировать API
3) "Докрутить" дополнительный купленный модуль сайта - a) объединить базу логинов b) объединить функционал
5) в параллельном режиме с п. 2 можно создавать виджеты - сайт можно запускать и с частью виджетов, поэтому они нужны "по мере готовности"
Проект ведет опытный технический супервайзер.
Деньги: оплата на основе объема работ согласно поставленному ТЗ. Пишите, будем договариваться по сумме.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ – ГОРЯЩЕЕ
Контакты:
max.gorbachevskiy (at) gmail.com
icq 83495815
skype gorbacheff
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