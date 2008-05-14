Онлайн-конструктор футболок

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок299 просмотров

Куплю онлайн-конструктор футболок.

Пример скрипта http://www.shirtalarm.de/

Администрирование: оформление заказа, уведомления пользователю и администратору, список и статус заказов, некоторые служебные функции (подписка на рассылку, порекомендовать другу, сохранить товар и т.д.) + увелечение позиций футболки (перед, зад, правый рукав, левый рукав)

Обязательна возможность быстрого добавления / редактирования списка изделий-основ, библиотеки шрифтов, библиотеки векторных и растровых изображений БЕЗ обращения к разработчику.

Расчет - через механизм безопасного проведения сделок на weblancer.net, порядочность и ответственность со своей стороны гарантирую.

17 лет назад
Stilness
44 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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