MOD для IPBoard

Специфичный MOD (игра) на базе «YES/NO».

На главной странице форума появлются интерактивные «качели». Каждый зарегистрированный пользователь обладает одной «гирей». С помощью нее он делает свой выбор, положив гирю либо на правую, либо на левую сторону. Пользователю через определенный промежуток времени, раз в 3, 5, 10 и т.д. минут, в зависимости от настроек админа, позволяется менять свое решение. Он может переложить гирю на противоположную сторону, оставить ее на прежнем месте, либо снять с качелей вообще (т.е. выйти из игрового режима).

Чем больше времени гиря пользователя находится на стороне меньшества, тем больше очков он получает. Стало быть пользователи пытаются оказаться в меньшестве, тем самым качели находятся в непрерывном дисбалансе.

Для понимания картины думаю достаточно, так что перехожу к ключевому вопросу:

За какую сумму можно реализовать такой MOD?