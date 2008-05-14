Cистема управления заказами для туроператора.

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Требуется разработать систему управление заказами для туроператора.

Цель системы – автоматизация приема и обработки заказов, формирование отчетов для оперативной деятельности туроператора.

Основными функциями системы являются: прием заказов, просмотр, поиск и обработка заказов, бронирование номеров гостиниц, формирование отчетов.

Проект требуется разработать на платформе ASP.Net 2.0 + MS SQL 2005; C#.

Список основных работ:

· Разработка и утверждение «черновой» версии каждой страницы

· Проработка дизайна, состава и расположения контролов

· Валидация

· Детальная проработка утвержденного рабочего макета страницы

· DataBinding, интеграция страницы с базой данных

· При необходимости, разработка классов для Data Access Layer

· При необходимости, разработка всяческих Helper классов

Для работы будет предоставлена:

· Описание требований к каждой странице

· Структура базы данных

· Master Page

· Общие требования к стилю и организации кода, дизайну

Требования к исполнителю

Опыт разработки WEB проектов на платформе ASP.Net 2.0:

· Понимание концепции Master Page, Skin, etc

· Опыт работы с базовыми контролами ASP.Net 2.0, включая GridView; глубокое понимание механизма работы контролов приветствуется: DataBinding, Templates, ViewState, жизненный цикл контрола и т.п.

· Понимание проблем и путей решения задачи разработки таблиц со постраничным выводом информации (Grid+Paging)

· Опыт работы с ADO.Net

· Опыт работы с MS SQL 2005

Поэтапная оплата.

Приветствуются ориентированность на длительное сотрудничество.

ASP.NETSQL
17 лет назад
orden
Den Or 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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