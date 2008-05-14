Обработка флеш шапки.
Cистема управления заказами для туроператора.
Требуется разработать систему управление заказами для туроператора.
Цель системы – автоматизация приема и обработки заказов, формирование отчетов для оперативной деятельности туроператора.
Основными функциями системы являются: прием заказов, просмотр, поиск и обработка заказов, бронирование номеров гостиниц, формирование отчетов.
Проект требуется разработать на платформе ASP.Net 2.0 + MS SQL 2005; C#.
Список основных работ:
· Разработка и утверждение «черновой» версии каждой страницы
· Проработка дизайна, состава и расположения контролов
· Валидация
· Детальная проработка утвержденного рабочего макета страницы
· DataBinding, интеграция страницы с базой данных
· При необходимости, разработка классов для Data Access Layer
· При необходимости, разработка всяческих Helper классов
Для работы будет предоставлена:
· Описание требований к каждой странице
· Структура базы данных
· Master Page
· Общие требования к стилю и организации кода, дизайну
Требования к исполнителю
Опыт разработки WEB проектов на платформе ASP.Net 2.0:
· Понимание концепции Master Page, Skin, etc
· Опыт работы с базовыми контролами ASP.Net 2.0, включая GridView; глубокое понимание механизма работы контролов приветствуется: DataBinding, Templates, ViewState, жизненный цикл контрола и т.п.
· Понимание проблем и путей решения задачи разработки таблиц со постраничным выводом информации (Grid+Paging)
· Опыт работы с ADO.Net
· Опыт работы с MS SQL 2005
Поэтапная оплата.
Приветствуются ориентированность на длительное сотрудничество.
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