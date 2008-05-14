Системы онлайн оплаты

Есть 3 скрипта для Roboxchange. А именно:

- выписывание счета

- платеж совершен

- платеж отклонен

Нужно на его основе сделать по 3 скрипта, если система позволяет оповещать о платеже (как вебмани), по 1 скрипту, если система офлана (как платежка сбербанка).

ВебМани RUR (http://www.webmoney.ru)

ВебМани USD (http://www.webmoney.ru)

ВебМани EUR (http://www.webmoney.ru)

ВебМани UAH (http://www.webmoney.ru)

RuPay (http://www.rupay.ru)

Рапида (http://www.rapida.ru)

Манимейл (http://www.moneymail.ru)

Монета (http://www.moneta.ru)

Дельтакей (http://www.deltakey.ru)

ЯндексДеньги (http://money.yandex.ru)

Единый кошелек (http://www.w1.ru)

Мобильный кошелек (http://www.mobw.ru)

ИНОКард (http://www.ino.ru)

Assist (http://www.assist.ru)

Authorize (http://www.authorize.net)

Банковский перевод (счет)

Бином (http://www.handybank.ru)

Наличный расчет (адрес)

Импэксбанк (http://www.impexbank.ru)

КредитПилот (http://www.kreditpilot.ru)

Наложенный платеж (платежка)

PayPal (http://www.paypal.ru)

Почтовый перевод (платежка)

Roboxchange (http://www.roboxchange.net)

Квитанция Сбербанка (платежка)

WorldPay (http://www.worldpay.com)

E-Gold (http://www.e-gold.com)

E-Port (http://www.e-port.ru)

Работа в принципе не сложная, но рутиная.