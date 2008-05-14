Нужно изменить структуру вывода инфы. сейчас так : http://teploexpert.com/ нужно так: http://fontanov.net/ и вот так : http://teploexpert.com/main.php?cat_id=241 http://teploexpert.com/products.php?product_id=2420 ...
Системы онлайн оплаты
Есть 3 скрипта для Roboxchange. А именно:
- выписывание счета
- платеж совершен
- платеж отклонен
Нужно на его основе сделать по 3 скрипта, если система позволяет оповещать о платеже (как вебмани), по 1 скрипту, если система офлана (как платежка сбербанка).
ВебМани RUR (http://www.webmoney.ru)
ВебМани USD (http://www.webmoney.ru)
ВебМани EUR (http://www.webmoney.ru)
ВебМани UAH (http://www.webmoney.ru)
RuPay (http://www.rupay.ru)
Рапида (http://www.rapida.ru)
Манимейл (http://www.moneymail.ru)
Монета (http://www.moneta.ru)
Дельтакей (http://www.deltakey.ru)
ЯндексДеньги (http://money.yandex.ru)
Единый кошелек (http://www.w1.ru)
Мобильный кошелек (http://www.mobw.ru)
ИНОКард (http://www.ino.ru)
Assist (http://www.assist.ru)
Authorize (http://www.authorize.net)
Банковский перевод (счет)
Бином (http://www.handybank.ru)
Наличный расчет (адрес)
Импэксбанк (http://www.impexbank.ru)
КредитПилот (http://www.kreditpilot.ru)
Наложенный платеж (платежка)
PayPal (http://www.paypal.ru)
Почтовый перевод (платежка)
Roboxchange (http://www.roboxchange.net)
Квитанция Сбербанка (платежка)
WorldPay (http://www.worldpay.com)
E-Gold (http://www.e-gold.com)
E-Port (http://www.e-port.ru)
Работа в принципе не сложная, но рутиная.
Заявки фрилансеров
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