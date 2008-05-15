Защита веб-видео от копирования

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки174 просмотра

У меня есть asx файл с урлом видео-потока внутри. Нужно сделать так чтобы это видео смогли смотреть только через мой сайт, то есть не смогли скачать файл asx и тем более узнать урл, который в нём прописан.

17 лет назад
grIeIy
Сергей 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

tarpedo
29 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
$16
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, знает чего хочет. Всем советую!

Заявки фрилансеров

tarpedo
29 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • MOD для IPBoard

    Специфичный MOD (игра) на базе «YES/NO». На главной странице форума появлются интерактивные «качели». Каждый зарегистрированный пользователь обладает одной «гирей». С помощью нее он делает свой выбор, положив гирю либо на правую, либо ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Системы онлайн оплаты

    Есть 3 скрипта для Roboxchange. А именно: - выписывание счета - платеж совершен - платеж отклонен Нужно на его основе сделать по 3 скрипта, если система позволяет оповещать о ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Cистема управления заказами для туроператора.

    Требуется разработать систему управление заказами для туроператора. Цель системы – автоматизация приема и обработки заказов, формирование отчетов для оперативной деятельности туроператора. Основными функциями системы являются: прием заказов, просмотр, поиск и обработка заказов, бронирование ...

    ASP.NETSQL
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание интерактивного Flash апплета

    Есть 3D модели, созданные в SketchUp (возможна конвертация в другие форматы) Необходимо: 1) на их основе создать Flash applet с возможностью управления (вращение объекта, может просмотр с нескольких определенных ...

    SketchUp
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Онлайн-конструктор футболок

    $500

    Куплю онлайн-конструктор футболок. Пример скрипта http://www.shirtalarm.de/ Администрирование: оформление заказа, уведомления пользователю и администратору, список и статус заказов, некоторые служебные функции (подписка на рассылку, порекомендовать другу, сохранить товар и т.д.) + увелечение позиций ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Flash для сайта

    Нужен FLASH. Смысл такой: В него авторизированный юзер может загружать ФОТО. Затем в панели администрирования FLASHем можно добавлять разделы одежы. типа: Головные уборы, платья и т.д. Затем админ может добавлять в ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад