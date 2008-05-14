Прикрутить дизайн к движку сайта

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Закрыт7 заявок208 просмотров

Est takoe delo, est gotoviy resurs s dvigkom oplati 4erez kreditnie karti, k nemu est noviy dizayn, nugno eto delo gramatno soedenit vo edino...=) www.wellhiring.com

dizayn mogno posmotret zdes: http://oxed.stsland.ru/

gdu vashi predlogeniya s cenami i srokami, p.s: gelatelno pobistree.

17 лет назад
oxed
Design 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

accent-rus
Руслан 
42 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$60
2 дня

Заявки фрилансеров

accent-rus
Руслан 
42 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад