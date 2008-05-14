Интерфейс онлайн словаря c java, jsp, xml, xslt.

Необходимо создать что то вроде онлайн словаря, в котором будет осуществляться поиск слов (по .xml файлу), отображение найденых слов и их описания. Возможность войти как администратору, менять конфигурации, т. е., вид как отображаются искомые слова, их цвет и размер, основываясь на xslt. И возможность добавлять и удалять .xml файлы, в которых будет осуществляться поиск. Все это необходимо сделать с помощью Java, JSP, xml, xslt и, например, mysql для хранения данных об администраторе.

.xml и .xsd вышлю специальные + описание тэгов в xml файле.