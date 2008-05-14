Дозалив базы

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Закрыт9 заявок244 просмотра

Перекинуть часть базы (мускул),из базы одного сайта,в базу другого.Весом15-20 мег.Сегодня.

17 лет назад
kalypa
Ал 
75 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

intuity
125 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
1 отзыв
17 лет назад

Заявки фрилансеров

intuity
125 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
1 отзыв
17 лет назад

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