Разработка скриптов для соц. сетей

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка175 просмотров

Требуются Разработчики скриптов и приложений для соц сетей вроде Вконтакте, МойМир, MySpace, Facebook и тп

необходимо знание спнцифики работы социальных сетей, опыт профессионального программирования от 3х лет, обязательны соблюдение всех сроков и технических требований.

Требуется создать ряд механизмов, построенных на алгоритмах соц сетей для получения некоторых статистичесских данных и автоматизированных действий (не спам). Принимаются предложения как от частных лиц, так и от команд-разработчиков. Объём работы на данный момент небольшой, но в будущем предусмотрено плотное коммерчесское сотрудничество по ряду интересных проектов.

Оставляйте свои заявки ссылками на реализованные проекты и скрипты с описанием.

В общем чем подробнее представите себя или свою команду, тем больше шансов получить задание.

17 лет назад
Flezo
40 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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