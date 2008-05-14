Разработка скриптов для соц. сетей

Требуются Разработчики скриптов и приложений для соц сетей вроде Вконтакте, МойМир, MySpace, Facebook и тп

необходимо знание спнцифики работы социальных сетей, опыт профессионального программирования от 3х лет, обязательны соблюдение всех сроков и технических требований.

Требуется создать ряд механизмов, построенных на алгоритмах соц сетей для получения некоторых статистичесских данных и автоматизированных действий (не спам). Принимаются предложения как от частных лиц, так и от команд-разработчиков. Объём работы на данный момент небольшой, но в будущем предусмотрено плотное коммерчесское сотрудничество по ряду интересных проектов.

Оставляйте свои заявки ссылками на реализованные проекты и скрипты с описанием.

В общем чем подробнее представите себя или свою команду, тем больше шансов получить задание.