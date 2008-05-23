Скрипт, выводящий картинки на сайт (php)

Есть скрипт берущий информацию с сервера shoutcast, в том числе информацию об исполнителе (скрипт будет предоставлен), нужно создать дополнительный скрипт или доработать предоставленный (обсуждается), для такой задачи: выводить картинку соответствующую исполнителю звучащей песни. Т.е. на сервере лежит папка с картинками, скрипт смотрит что сейчас играет, соотносит исполнителя с предварительно заданной картинкой и показывает её на сайте до тех пор пока песня не сменится. Желательно без использования БД. Жду ваших предложений по цене и способам реализации.