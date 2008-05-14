Перекинуть часть базы (мускул),из базы одного сайта,в базу другого.Весом15-20 мег.Сегодня.
1С битрикс - создание шаблона
Требуется специалист для создания шаблона сайта на системе 1С Битрикс.
Срок выполнения - 3 дня.
Жду ценовых предложений.
Заявки фрилансеров
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