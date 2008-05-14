Необходимо сделать админку для flash сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки311 просмотров

Сайт построен с использованием XML, поэтому необходимо изменять XML и аплоадить необходимые файлы на сервер.

В админке должно быть три раздела (сама админка под паролем):

- редактирование событий (удаление, добавление, изменение)

- редактирование фотографий (удаление, добавление, изменение)

- редактирование видео (удаление, добавление, изменение)

XML файлы с одноименными названиями прикреплены в архиве.

События - news.xml

id - порядковый номер новости. Автоматически заполняемое поле. Каждая последующая новость id+1

date, title, header - однострочные текстовые поля

text - многострочное текстовое поле

image - здесь должна быть возможность загрузки на сервер изображения! После загрузки, если изображение большое , то автоматически уменьшается до 400px по наибольшей стороне. После этого делает мини-картинка(70х70px): изображение уменьшаем до 70px по меньшей стороне, а затем кропим по центру до 70х70.

Галерея - gallery.xml

Здесь должна быть тоже самая функция загрузки и обработки изображений что и в Событиях. Единственное, изображения группируются в ноды по 20 штук. То есть, если в ноде 20 изображений, то следующее изображение помещается в следующий нод!

Видео- video.xml

Здесь все бонально. У каждого видео есть описание. И два видео ролика. Один-маленького размера, другой - большого. Необходима возможность редактирования описания и загрузки FLV файлов.

Все файлы загружаемые на сервер размещается в каталогах автоматически. Соответственно имена файлов на сервере генерируются тоже автоматом во избежания повторяющихся названий.

Дизайн админки должен быть простым без ярких цветов, но не тупо попихать инпуты и текстэрии на белый фон. Хоть какая то стилистика необходима.

Все это нужно чтобы было готово к пятнице утру! Если не уверены в своих силах лучше не пишите!

17 лет назад
maxonchik
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

coderuler
Никита 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$150
2 дня
Хороший и честный заказчик. Было приятно работать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

coderuler
Никита 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

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