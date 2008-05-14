Перекинуть часть базы (мускул),из базы одного сайта,в базу другого.Весом15-20 мег.Сегодня.
Необходимо сделать админку для flash сайта
Сайт построен с использованием XML, поэтому необходимо изменять XML и аплоадить необходимые файлы на сервер.
В админке должно быть три раздела (сама админка под паролем):
- редактирование событий (удаление, добавление, изменение)
- редактирование фотографий (удаление, добавление, изменение)
- редактирование видео (удаление, добавление, изменение)
XML файлы с одноименными названиями прикреплены в архиве.
События - news.xml
id - порядковый номер новости. Автоматически заполняемое поле. Каждая последующая новость id+1
date, title, header - однострочные текстовые поля
text - многострочное текстовое поле
image - здесь должна быть возможность загрузки на сервер изображения! После загрузки, если изображение большое , то автоматически уменьшается до 400px по наибольшей стороне. После этого делает мини-картинка(70х70px): изображение уменьшаем до 70px по меньшей стороне, а затем кропим по центру до 70х70.
Галерея - gallery.xml
Здесь должна быть тоже самая функция загрузки и обработки изображений что и в Событиях. Единственное, изображения группируются в ноды по 20 штук. То есть, если в ноде 20 изображений, то следующее изображение помещается в следующий нод!
Видео- video.xml
Здесь все бонально. У каждого видео есть описание. И два видео ролика. Один-маленького размера, другой - большого. Необходима возможность редактирования описания и загрузки FLV файлов.
Все файлы загружаемые на сервер размещается в каталогах автоматически. Соответственно имена файлов на сервере генерируются тоже автоматом во избежания повторяющихся названий.
Дизайн админки должен быть простым без ярких цветов, но не тупо попихать инпуты и текстэрии на белый фон. Хоть какая то стилистика необходима.
Все это нужно чтобы было готово к пятнице утру! Если не уверены в своих силах лучше не пишите!
Выбранный исполнитель
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