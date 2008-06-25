Шаблон для PHPshop, доработать html/php/java

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки156 просмотров

Требуется СЕРЬЕЗНЫЙ специалист для доработки шаблона под движок phpshop точка ru.

Вам понадобятся знания валидной вёрстки, php и ява скриптов. Дело в том что видимо не представляется возможным сделать этот шаблон по дизайну не внося в движок корректировки.

Нужна кроссбраузерная вёрстка четко по дизайну.

ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте сроки и требуемые вам денюжки.

В личку исключительно с вопросами, все предложения только в теме.

HTMLJavaPHP
17 лет назад
aressto
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

aideremir
Айдер 
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$300
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заказчик очень хороший, честный, сговорчивый. Проявлял большую степень участия предоставляя всё необходимое для работы. Сотрудничайте - не пожалеете

Заявки фрилансеров

aideremir
Айдер 
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

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