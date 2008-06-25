Шаблон для PHPshop, доработать html/php/java

Требуется СЕРЬЕЗНЫЙ специалист для доработки шаблона под движок phpshop точка ru.

Вам понадобятся знания валидной вёрстки, php и ява скриптов. Дело в том что видимо не представляется возможным сделать этот шаблон по дизайну не внося в движок корректировки.

Нужна кроссбраузерная вёрстка четко по дизайну.

ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте сроки и требуемые вам денюжки.

В личку исключительно с вопросами, все предложения только в теме.