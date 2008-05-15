Преобразование координат Яндекс карты в Google Map

Здравствуйте,

нужен скрипт/формула для пребразования координат объектов на карте Яндекс карты в Google Map.

Нужны координаты городов, которые можно выводить на карте Гугл.

Есть ряд городов которые показываются только на Яндексе. нужно эти данные преобразовать.

Например город тамбов

http://maps.yandex.ru/map.xml?mapid=2100&mapx=...

Здесь координаты 611757&mapY=6896844

а на гугуле

http://maps.google.ru/maps?f=q&hl=ru&geoco...

т.е. 52.72756,41.417084

Вопрос есть ли скрипт или формула которая точно пересчитывает.

611757 и 6896844 в формат 52.72756 и 41.417084

Нужна точность до тысячных или десятитысячных