Преобразование координат Яндекс карты в Google Map

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Закрыт4 заявки409 просмотров

Здравствуйте,

нужен скрипт/формула для пребразования координат объектов на карте Яндекс карты в Google Map.

Нужны координаты городов, которые можно выводить на карте Гугл.

Есть ряд городов которые показываются только на Яндексе. нужно эти данные преобразовать.

Например город тамбов

http://maps.yandex.ru/map.xml?mapid=2100&mapx=...

Здесь координаты 611757&mapY=6896844

а на гугуле

http://maps.google.ru/maps?f=q&hl=ru&geoco...

т.е. 52.72756,41.417084

Вопрос есть ли скрипт или формула которая точно пересчитывает.

611757 и 6896844 в формат 52.72756 и 41.417084

Нужна точность до тысячных или десятитысячных

17 лет назад
komandir
Сергей 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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