Стоит сработаться! 1) Не капризный! 2) Не говорит это плохо , то ни подходит, ужас ... ( не у всех заказчиков так) 3) довериться стоит , сделал работу без предоплаты и без С.Б.С, но не подвел 4) вобщем все проверенно (с) 2008. Все праверенно :)