Меню

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок179 просмотров

Нужно реализовать меню аналогичное сайту веб-лансер.ру (зеленое такое, слева)

В коде нужны подробные комментарии. Что, как и почему происходит.

17 лет назад
Tranquillas
Григорий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

XciteDeveloper
Саядян 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
13 отзывов(-2)
17 лет назад
$10
Отличный фрилансер - сделал все в точности по моим требованиям в максимально короткие сроки. Был рад сотрудничеству.
Стоит сработаться! 1) Не капризный! 2) Не говорит это плохо , то ни подходит, ужас ... ( не у всех заказчиков так) 3) довериться стоит , сделал работу без предоплаты и без С.Б.С, но не подвел 4) вобщем все проверенно (с) 2008. Все праверенно :)

Заявки фрилансеров

XciteDeveloper
Саядян 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
13 отзывов(-2)
17 лет назад

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