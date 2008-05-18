Робот- сборщик

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок263 просмотра

Необходимо написать робот-сборщик информации с сайта (каталог компаний) и конвертировать ее в Эксель в виде таблицы. Это и есть ТЗ :).

17 лет назад
4evercool
Денис 
43 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

miraclechernov
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
30 отзывов
17 лет назад
$100
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень приятно работать! Заказчик объяснил что нужно сделать, сделал предоплату. Когда работа была готова сразу же заплатил остаток. Отнесся с пониманиям к работе. В общем остались только приятные впечатления. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

miraclechernov
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
30 отзывов
17 лет назад

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