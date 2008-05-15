Надо разработать простой php скрипт линкопомойки

Вобщем задумка следущая: сделать файлик с расширением .php, куда можно складировать ссылки каталогов, НО сделать особым образом, для этого:

Поле "Ваша страница, на которой Вы будите размещать ссылки на другие сайты".

Многие каталоги требуют размещения обратной ссылки на себя,адерс надо указать так.

http://www.mysite.com/seacrh.php?id=%host_reg%.

Обратите внимание! На переменную %host_reg% Если Вы укажите её в ссылке, то программа при регистрации будет её заменять на доменное имя каталога, в котором Вы проводите регистрацию.

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Собственно нужно разработать мини скриптик в пхп, чтобы seacrh.php?id=url показывалась отдельная страница с ссылкой именно на этот каталог

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Все уточнения по асе: 36362199два