Определить причину дубля страниц

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок196 просмотров

Есть сайт на какой-то самописной CMS. Яндекс проиндексировал 1500 страниц вида http://www.сайтl.ru/?da=a2f4c8eecd0616bf26fbf71b8eea57be.

Кто-то глядя на индексацию и на результирующий код сможет определить, почему дубли?

Вышлю урл в приват.

17 лет назад
masterd1
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

devl
40 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$10
1 день
Не видя исходного кода, "по фотографии" определил проблему с кодом на сайте. Заметны глубокие знания и профессионализм. По рекомендациям Дмитрия будем корректировать сайт.
Очень хороший толковый заказчик. Оплатил практически моментально. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

devl
40 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад