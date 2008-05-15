Доработка сайта на базе EZ CMS

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки139 просмотров

Доработка сайта на базе eZ content management system. www.ez.no

необходимо добавить почтовое уведомление админу при смене пользователем контактоной информации

предложения прошу присылать на f.zaytsev(at)gmail.com

спасибо за внимание

17 лет назад
zaytsevv
Ф. 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

000000
Ппц 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
5 отзывов(-4)
17 лет назад

Заявки фрилансеров

000000
Ппц 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
5 отзывов(-4)
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Преобразование координат Яндекс карты в Google Map

    $100

    Здравствуйте, нужен скрипт/формула для пребразования координат объектов на карте Яндекс карты в Google Map. Нужны координаты городов, которые можно выводить на карте Гугл. Есть ряд городов которые показываются только на ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Игра Кинг на флэше

    $700

    Нужно написать мультиплеерную игру на флэше (для 4-х человек) API наше, графика наша. Сервер SmartFoxServer. (все это выдам если мы будем с вами работать) Подробное описание игры в аттаче. ...

    Веб-программирование2 исполнителя
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется настроить .htaccess

    Требуется специалист в .htaccess и .php. Мы установили на наш хостинг новую систему управления (1С-Битрикс). Она выводит весь контент через файл index.php. Раньше контент выводился через index.php нашей старой системой управления. index.php старой ...

    PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Установить сайт на CMS

    $500

    Необходимо установить сайт на свою систему управления контентом добавить 1)мультиязычность 2) онлайн тестирование сохранить всю структуру и внешний вид сайта (сайт простейший - горизонтальное верхнее меню ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Определить причину дубля страниц

    $10

    Есть сайт на какой-то самописной CMS. Яндекс проиндексировал 1500 страниц вида http://www.сайтl.ru/?da=a2f4c8eecd0616bf26fbf71b8eea57be. Кто-то глядя на индексацию и на результирующий код сможет определить, почему дубли? Вышлю урл в приват.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Надо разработать простой php скрипт линкопомойки

    Вобщем задумка следущая: сделать файлик с расширением .php, куда можно складировать ссылки каталогов, НО сделать особым образом, для этого: Поле "Ваша страница, на которой Вы будите размещать ссылки на другие сайты". Многие каталоги ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Проекты на Drupal

    Добрый день! Нам в связи с расширением круга заказов требуется программист на Drupal. Обязательно отличное знание Drupal API + выполненные проекты или же отдельные модули. Работа преимущественно на 5 Друпе, несомненным плюсом ...

    Drupal
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Скрипт, скачивающий файл и заменяющий в нём слово

    $3

    Требуется скрипт, который будет скачивать ФАЙЛ, который я задам в скрипте как (например): $file = "http://site.ru/ddd.js"; Скрипт скачает этот файл на сервер, потом заменит в файле слово +location.hostname+ на моё СЛОВО, которое я ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад