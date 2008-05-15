Здравствуйте, нужен скрипт/формула для пребразования координат объектов на карте Яндекс карты в Google Map. Нужны координаты городов, которые можно выводить на карте Гугл. Есть ряд городов которые показываются только на ...
Доработка сайта на базе EZ CMS
Доработка сайта на базе eZ content management system. www.ez.no
необходимо добавить почтовое уведомление админу при смене пользователем контактоной информации
предложения прошу присылать на f.zaytsev(at)gmail.com
спасибо за внимание
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